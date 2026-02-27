Bodrum'da dev keşif: Altyapıdan antik lahit çıktı!

3

Bodrum Müze Müdürlüğü yetkililerine haber verilmesinin ardından tarihi buluntunun zarar görmeden çıkarılması için bölgede detaylı kurtarma kazısı yapılacağı öğrenildi.



Lahidin hangi döneme ait olduğu, arkeolog ve sanat tarihçisi akademisyenlerin yapacağı incelemelerin ardından tespit edilecek.