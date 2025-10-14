Bitlisli kadın 30 kovanla başladı, şimdi 300 kovanla üretim yapıyor! Türkiye'nin her yerinden sipariş yağıyor

5

Arıcılığa ilk başladığında çok zorlandığını ancak alıştığı için işini severek yaptığını anlatan Tokuş, şöyle konuştu: "Ailemin verdiği destekle bu işi yapıyorum. Severek yaptığınız hiçbir iş zor olmaz. Şimdi 300 kovandan 4 ton bal üretiyorum. Hedefim 500 kovana ulaşıp 7 ton bal üretmektir. Kovan sayımı 500'e çıkarmak için Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yaptığım başvurum kabul edildi. Önümüzdeki sezon 500 kovanla yüksek rakımlı yaylalarda bal üretmeyi hedefliyorum. Bir kadın olarak bu işe başladım. Bütün kadınlara da tavsiye ediyorum. Onların da ayaklarının üstünde durabileceğine inanıyorum. Ben başardıysam onlar da başarır."