Bir mesajla hayatı kabusa döndü! Kredi kartından 150 bin lira çekildi, gerçeği sonradan öğrendi

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Osman Karabulut mesajı onayladıktan sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: "Geçen hafta Cumartesi günü 11.30 gibi ‘Mesaj istemiyorsanız iptal edip onaylayın' dedi. Onayladığım zaman Pazar günü saat 16.00 gibi de kredi kartımdan 150 bin lira çekildiğini gördüm. Müşteri hizmetlerini arayarak kartım ve internet bankacılığını iptal ettirdim. Pazartesi günü bankaya gelerek itiraz dilekçesini verdim. 3 gün sonra 20 bin lira çekildiği halde dönmüştü param. Aradım çocuklarıma alışveriş yapıp yapmadıklarını sordum. Yok, dediler. Ondan sonra kartımı ve internet bankacılığını iptal ettirdim. Bankaya itiraz dilekçesi verdiğimde banka paramı ödedi. Banka ‘Eğer bankamızdan kaynaklanan bir boşluk varsa bu parayı öderiz. Ama sizden kaynaklanan bir boşluk varsa ödemeyiz' dedi. Param geri ödendi."