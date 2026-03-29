Bir kente daha bereket yağdı! Geçen yıl tamamen kuruyan baraj yüzde 100 doldu

Geçen yıl kurak geçtiği için kuruyan barajın bu yıl dolu olduğunu söyleyen vatandaş Mehmet Sürgüveç, "Geçen yıl barajımız kurumuştu ve çok kuraklık çektik. Bu yıl çok şükür rahmet güzel oldu. Allah bereketli eylesin, çok şükür memnunuz. Barajımız doldu. Şu an yüzde 100 doluluk oranı mevcuttur. Bu da bizim tarımsal olarak yüzümüzü güldürecek inşallah. Geçen yıl barajımız tamamen bitmişti ve kurumuştu. Son bir iki canlılar için suyumuz kalmıştı sadece. Burası hem içme suyu hem de tarımsal olarak kullanılmaktadır. İnşallah bereketli bir yılımız olacaktır" dedi.