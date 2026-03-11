Bingöllü girişimci kadın 11 yıl boyunca evde üretip sattı! Talep artınca işyeri açtı
Bingöl'ün Genç ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Esma Varan Göral (50), elinin emeğini gelire dönüştürdü. 11 yıl boyunca evden sipariş alıp ürettiği yöresel ürünlere yoğun talep gelince işyeri açmaya karar verdi. Büyük bir özveriyle işletmesini ayakta tutan Göral, 2 kadına da istihdam kapsısı açtı.
Artan talepler üzerine kendi iş yerini açmaya karar veren Göral, yöresel yemekler de hazırlayarak işini büyüttü. Beraberinde 2 kadına da daha istihdam sağlayan Göral, iş yeri açma fikrini eşiyle paylaştığında destek gördüğünü belirterek, “Yaklaşık 11 yıldır, sadece sosyal medya üzerinden sipariş alarak evde yemeklerimi hazırlıyordum. Talepler artınca ve hayallerim büyüyünce kendi işletmemi açmaya karar verdim. Bu fikrimi eşime söyledim, o da sağ olsun iyi karşıladı.
Bana yardımcı oldu, destek oldu ve beraber açtık. Tamamen kendi çabalarımla burayı açtım. Çocukluğumdan beri annemi baklava açarken, yemek yaparken izledim ve ondan öğrendim” diye konuştu.
‘KADIN İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR’
Ev ve iş yerlerinin yanı sıra düğün, nişan ve özel davetler için de toplu sipariş alan Göral, “İş yerimde ev yemekleri yapıyoruz. Her gün taze ev yemeği, toplu siparişler alıyoruz. Ev ve iş yerlerine, düğün, nişan, özel davetler gibi siparişler için yemek hazırlıyoruz.
Bayram için özel ev baklavası da açıyoruz. Yemek yapmak sadece karın doyurmak değildir, bir aşktır, bir sanattır. Daha güzel yerlere gelmek istiyorum. İnşallah olur. Kadın isterse her şeyi yapar.
Dünyada her şeyi güzelleştiren kadındır. İsterseniz halı dokuyun, isterseniz biçki-dikiş yapın, her şey olur. Çalışın ve üretin, başarırsınız. Kendi ayaklarınızın üzerinde durmayı öğrenin. Yeter ki isteyin” diye konuştu.