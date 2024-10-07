Bilim insanları 'İzmir Körfezi' raporunu açıkladı
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları, balık ölümleri ile kötü kokuyu araştırmak için İzmir Körfezi'ndeki 11 noktadan aldıkları numune inceledi. Sıcaklık ve tuzluluk değerleri İzmir İç Körfezi için normal değerlerin üzerinde olduğu belirlenirken, yüksek amonyum azotunun varlığı, ortama arıtılmamış atık su girdisinin olduğu tespit edildi. İzmir İç Körfezi'nde ekolojik durumun 'kötü' ve deniz ekosisteminin tehdit altında olduğuna dikkat çeken bilim insanları, gerekli tedbirler alınmazsa durumun daha da kötü olabileceğini belirtti.
Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)
• 07 Ekim 2024 - 14:38 • Son Güncelleme:
Tekin GÜRBULAK/İZMİR, (DHA)
• 07 Ekim 2024 - 14:38 • Son Güncelleme: