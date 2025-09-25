Beyaz Altın 25 liraya satılıyor! Yüzde 40 düşüş var: Karabük'te hasat başladı

6

İhlas Haber Ajansı muhabirine konuşan üretici Gömeç, hasadın dün başladığını belirtti. Zorlu bir mesleği ifa ettiklerini aktaran Gömeç, hava sıcaklıkları nedeniyle verimliliğin yüzde 40 düştüğünü söyledi. Geçen yılın çeltik fiyatının 25 lira olduğunu hatırlatan Gömeç, TMO’nun bu yıl fiyatı 33-35 TL arasında tutacağını tahmin ettiklerini ve hasadın 20 gün süreceğini kaydetti.