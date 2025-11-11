Beinsport binasına silahla giren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Eşimin telefonuna uygulama kurdum konuşmalarını dinleyebiliyordum

8

'PİŞMAN DEĞİLİM KİM OLSA AYNISINI YAPARDI'Kemal S., "Benim amacım eşimi korumak. Onun üzülmesini istemedim. Çünkü bu konudan dolayı gece ağladı ve yıpranmış gördüm. Ben de bu konuya çok üzüldüm içerledim. Eşimin haberi olmadan bu konuyu gerçekleştirdim. Bu konuyla alakalı olarak pişman da değilim benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı ve ailesini korurdu. Benim amacım kimseyi öldürmek değildi zaten elimdeki silah plastik boncuk tabancasıdır. Bu tabancayı 2 ay önce hurdalar içinde bulmuştum" ifadelerini kullandı.