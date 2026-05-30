GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBayramın son gününde de Adalar İskelesi yoğun: 'Bugünkü yolcu sayısı 12 bini buldu'
HaberlerGündem Haberleri Bayramın son gününde de Adalar İskelesi yoğun: 'Bugünkü yolcu sayısı 12 bini buldu'

Bayramın son gününde de Adalar İskelesi yoğun: 'Bugünkü yolcu sayısı 12 bini buldu'

30.05.2026 - 15:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayşe GÜREL-Şevval CİNDİR/İSTANBUL (DHA)-

Kurban Bayramı tatilini İstanbul’da geçirenler güzel havayı da fırsat bilerek iskelelere akın etti. Beşiktaş'ta Kabataş'ta bulunan Adalar iskelesinde yoğunluk yaşanırken, vapura binmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Görevli Muhteber Arpacıoğlu, "Bugünkü yolcu sayısı da şu an 12 bini buldu. Sabah 07.00'den beri yoğun. Gerisini siz tahmin edin yoğunluğumuz var. İnsanlarımıza elimizden geldiği kadar hizmetimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

1Bayramın son gününde de Adalar İskelesi yoğun: 'Bugünkü yolcu sayısı 12 bini buldu'

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler havanın güzel olmasını da fırsat bilerek, Adalar'a gitmek için Kabataş İskelesine geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren iskeleye gelenler, vapura binmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

2Bayramın son gününde de Adalar İskelesi yoğun: 'Bugünkü yolcu sayısı 12 bini buldu'

Özellikle öğle saatlerine doğru yoğunluğun arttığı görüldü. Güvenlik görevlileri ve iskele personeli vatandaşları yönlendirirken, Adalar'a gitmek için sırada bekleyenler, bayram tatilinde aileleriyle birlikte vakit geçirmek ve güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyledi.

3Bayramın son gününde de Adalar İskelesi yoğun: 'Bugünkü yolcu sayısı 12 bini buldu'

'10 KATI DAHA FAZLA YOLCUMUZ VAR'Görevli Muhteber Arpacıoğlu, "Vatandaşımıza hizmet için buradayız. Temizlik görevlisiyim. Ramazan Bayramı’na göre Kurban Bayramı’nda abartısız 10 katı daha fazla yolcumuz var 2 gündür. Dün Adalar'a giden yolcu sayısı 27 bindi. Önceki gün adalara giden yolcu sayısı 21 bindi. Bugünkü yolcu sayısı da şu an 12 bini buldu. Sabah 07.00’den beri yoğun. Gerisini siz tahmin edin yoğunluğumuz var. İnsanlarımıza elimizden geldiği kadar hizmetimizi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz" dedi.

4Bayramın son gününde de Adalar İskelesi yoğun: 'Bugünkü yolcu sayısı 12 bini buldu'

'EK SEFER YAPTILAR'Burgazada’ya giden yolcu Zehra Çebi, "Hep giderim çok severim özellikle Büyükada’yı; ama bugün Burgazada’ya gideceğim. Büyükada çok kalabalık sanırım. Aslında bayramlarda çok tercih etmiyordum ama bu sefer yazı çok özledim. Bir de hava değişikliği olsun istedim. Galiba bir ilk sefer oldu. Ek sefer yaptılar evet" dedi.

5Bayramın son gününde de Adalar İskelesi yoğun: 'Bugünkü yolcu sayısı 12 bini buldu'

'ÖNCEKİLERE GÖRE YOĞUN'Gülten Çağlar, "Adaya gidiyorum. İlk defa gideceğim. Öncekilere göre değil ama evet yoğun. 3 dakikamız kalmış, gidiyoruz" dedi.

6Bayramın son gününde de Adalar İskelesi yoğun: 'Bugünkü yolcu sayısı 12 bini buldu'

'BÜYÜKADA'YA GİDECEĞİZ'Hasan Akkuş ise, "Bugün ailemle gezmeye geldim. Adalar'a gitmeyi düşünüyorum. Güzel bir gün. Herkesin bayramını kutlarız. Güzel bir gün geçirmek için ailemle beraberim. Büyükada’ya gideceğiz. Başka şu anda planımız yok, bugün sadece Büyükada.

7Bayramın son gününde de Adalar İskelesi yoğun: 'Bugünkü yolcu sayısı 12 bini buldu'

Her gün planımız var zaten. Ayda 1-2 sefer ailemle gidiyorum gezmek için en azından bir hava alırız, nefes almak için. Aslında daha kalabalık olması gerekiyor. Bu sefer sanki biraz daha hafif gibi geliyor bana. Önceki bayramlara göre çok hafif. Biz geçen bayramda burada nefes alamıyorduk" dedi.

8Bayramın son gününde de Adalar İskelesi yoğun: 'Bugünkü yolcu sayısı 12 bini buldu'

'HAVA ÇOK GÜZEL'Ailesiyle Büyükada’ya giden Sena Dursun ise "Ailece bayram tatilini değerlendirelim dedik, Adalar'a gidelim dedik. Hava çok güzel, herşey çok güzel. İlk defa Adalar'a gideceğim. Büyükada’ya gidelim dedik. Hem deneyimlemiş oluruz, sonrasında tekrar gideriz" diye konuştu.