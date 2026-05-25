Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji son raporla 32 ili uyardı Prof. Dr. Orhan Şen kritik bölgeleri tek tek açıkladı
Son dakika haberine göre Kurban Bayramı boyunca yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen kritik bölgeleri tek tek sayıp uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Afyonkarahisar, Muğla, Hatay çevreleri, Denizli'nin güneyi, Kütahya'nın doğusu, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bayramın 1. günü ve arife gününü de içine alacak şekilde; arifeden önceki günler olan pazartesi, salı ve çarşamba Marmara’da yağış yok. İstanbul’da da yağış beklenmiyor. Yani yağışsız bir 3 gün söz konusu. Hatta bayramın 2. gününde de Marmara’da yağış olmayabilir. Ege Bölgesi’nde de yağış yok.
Pazartesi, salı ve çarşamba günleri Ege Bölgesi’nde yağış beklenmezken, diğer bölgelerin tamamında yağış var. Özellikle yoğun ilgi gören Antalya’yı da belirtelim: Antalya’da bayramın ilk 3 günü, arife günü dahil, yağış bekleniyor. Sıcaklık da Antalya’da çok yüksek değil; 21–22 dereceden başlayıp en fazla 24 dereceye kadar çıkacak.
Ancak en şanslı ve en keyifli bayramın geçeceği yer ise İzmir ve çevresi gibi görünüyor. İzmir, Bodrum ve çevresini de dahil edelim; çünkü bu bölgelerde yağış az. Özellikle bayramın ilk üç gününde yağışın düşük olması bekleniyor. Sıcaklıklar da İzmir’de neredeyse 30 dereceyi bulacak. Bu nedenle İzmir ve Bodrum için oldukça güzel bir bayram havası söz konusu.
İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Kurban Bayramı'nı kapsayan haftaya ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre kentte bayram tatili boyunca hava genel olarak parçalı ve bulutlu seyredecek.
Arife günü olan 26 Mayıs Salı günü İstanbul'da havanın parçalı ve az bulutlu olması, sıcaklığın 25 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü de yağış öngörülmezken, sıcaklığın yine 25 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
AKOM'un tahminlerine göre bayramın ikinci gününde İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte sıcaklığın 23 dereceye düşeceği öngörülüyor. Bayramın son gününde ise havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı, kent genelinde yağış beklenmediği bildirildi.
HAVA SICAKLIĞI:
Doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne çevreleri ve Sakarya'nın güney ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 15°C, 27°CÇok bulutlu, yarın aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA 15°C, 26°CÇok bulutlu, güney ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Muğla, Denizli'nin güney kesimleri, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 10°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 16°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 12°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 18°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri ile batı ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 11°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 16°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 9°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA 12°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin(Düzce hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU 8°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA 12°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 13°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 16°C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 4°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 16°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı