Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Resmi açıklama geldi
Kurban Bayramı tatiliyle ilgili milyonlarca vatandaşın merak ettiği açıklama yapıldı. Vatandaşlar turizm ve seyahat planlarını netleştirmek isterken resmen karar verildi. Bayram tatili kaç gün oldu? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü? Resmi açıklama geldi. İşte detaylar...
Milyonları ilgilendiren bayram tatili kararı belli oldu. Daha önce 4,5 gün olarak öngörülen resmi tatil süresi, alınan yeni kararla uzatılırken, özellikle turizm ve seyahat planlarında hareketlilik bekleniyor. Peki, Kurban Bayramı tatili 9 gün mü oldu, kaç güne çıktı? Bayram tatili uzatıldı mı, ne zaman başlıyor? İşte tüm ayrıntılar...
Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. Tarihler ve denk gelen günler ise şu şekilde:
Arefe: 26 Mayıs 2026 Salı
1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Kurban Bayramı tatiline ilişkin beklenen açıklama geldi. Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı duyuruda bayram tatilinin idari izinle birlikte 9 güne çıkarıldığını açıkladı. Arefe gününün hafta içine denk gelmesiyle alınan “köprü izin” kararıyla kamu çalışanları için tatil süresi uzatıldı.