GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBatman'da yoğun sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı
HaberlerGündem Haberleri Batman'da yoğun sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

Batman'da yoğun sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

20.11.2025 - 19:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak : BATMAN (İHA)

Batman'da etkili olan yoğun sis, gün batımının kızıllığıyla birleşerek şehrin üzerinde adeta bir sis denizi oluşturdu.

1Batman'da yoğun sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

Özellikle yüksek kesimlerde ortaya çıkan manzara, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

2Batman'da yoğun sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

Batman Üniversitesi yerleşkesindeki caminin minareleri, sis tabakasının üzerinde adeta yüzer gibi görünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.

3Batman'da yoğun sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

Alt kısımlar sisle kaplanırken minarelerin gün batımının turuncu ve pembe tonlarıyla buluşması, eşsiz kareler arasında yer aldı.

4Batman'da yoğun sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı

Nadir görülen bu doğa olayı eşsiz bir atmosfer oluşturdu.

5Batman'da yoğun sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı
6Batman'da yoğun sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı