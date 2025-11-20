Batman'da yoğun sis ve gün batımı kartpostallık manzara oluşturdu izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı
20.11.2025 - 19:21Güncellenme Tarihi:
Kaynak : BATMAN (İHA)
Batman'da etkili olan yoğun sis, gün batımının kızıllığıyla birleşerek şehrin üzerinde adeta bir sis denizi oluşturdu.
1
Özellikle yüksek kesimlerde ortaya çıkan manzara, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.
2
Batman Üniversitesi yerleşkesindeki caminin minareleri, sis tabakasının üzerinde adeta yüzer gibi görünerek kartpostallık görüntüler oluşturdu.
3
Alt kısımlar sisle kaplanırken minarelerin gün batımının turuncu ve pembe tonlarıyla buluşması, eşsiz kareler arasında yer aldı.
4
Nadir görülen bu doğa olayı eşsiz bir atmosfer oluşturdu.
5
6