Batman’da mercimek hasadı başladı! 200 kilo verim beklentisi çiftçide yüzleri güldürdü

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Bölgede mercimek üretiminin yoğun olarak yapıldığı iller arasında yer alan Batman'da hasat sezonu başladı. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'in ardından mercimeğin en fazla ekildiği illerden biri olan Batman'da çiftçiler, tarlalarda yoğun mesai harcıyor. Üreticiler, kış ve ilkbahar aylarında etkili olan düzenli yağışların ürün gelişimine olumlu katkı sunduğunu belirterek, bu yıl verimin yüksek olmasını beklediklerini ifade etti. Çiftçiler, dönüm başına ortalama 200 kilogram mercimek elde etmeyi hedefliyor.