Batman'da damlama sulama sistemi kurmayan çiftçi Ağustos ayında su arıyor! İşte fıstık tarlasına bulduğu çözüm
Kaynak : AA
Batman'da son 20 yılda Siirt fıstığının gelirini görenler tarlalarını dönüştürüyor. Kurak iklime karşı dayanıklılığıyla bilinen Siirt fıstığı çok sulanmasa da verim düşüklüğü yaşamıyor. Fakat su verilen fıstıkların tanesi daha büyük ve daha ağır geliyor. Batman'da bir çok çiftçi tarlasına kurduğu depo sistemine ya kuyudan ya da kışın yağmur suyundan doldurarak yaz aylarında damlama sulama sistemiyle ağaçlarını susuz bırakmıyor. Fakat bazı çiftçiler ise az masrafla çok kar etmek istiyor. Öyle olunca da Ağustos ayında ya parayla satın alıyorlar ya da derelerden veya göletlerden tarlaya su taşıyorlar. Uzmanlar en verimli sulama yönteminin damlama sulama yöntemi olduğunu vurguluyor.
Yeterli yağışların olmaması ve yaz sıcaklıklarının yüksek olması kentteki fıstık üreticilerini sulama çalışmalarına yönlendirdi. Üreticiler, verim kaybı yaşamamak ve ürün kalitesini korumak için sabahın erken saatlerinde traktörlerinin arkasına bağladıkları tankerlerle dere ve göletlerin yolunu tutuyor.
Dere ve göletlerden tankerlerine su dolduran üreticiler, tarlalarında fıstık ağaçlarını suluyor. Yüceköy köyünde fıstık üreticiliği yapan Ferhan Seçen, AA muhabirine, bu yıl yağışların az olması nedeniyle kolları sıvadıklarını söyledi.
Temmuz ayında ağaçları bir defa suladıklarını kaydeden Seçen, şu an ikinci sulamayı yaptıklarını belirtti. Bereketli bir hasat ve rekoltede düşüşün yaşanmaması için çabaladıklarını belirten Seçen, şöyle konuştu:
"Fıstıkların içini tam doldurması için sulama yapıyoruz. Yoksa içi biraz yarım kalır ve dolgu yapmaz. Bu sefer dökülmeye başlar. Ürünü kurtarmak için mücadelemizi yapıyoruz. Gerekirse bir kez daha sulamaya başlayacağız. Hasadımızı yapmaya 1 ay kaldı. Onun için mücadele ediyoruz. Tanker ile sulama yapacağız."
Yapılan işin zahmetli olduğunu anlatan Seçen, sulama öncesi ağaç diplerinde çukurlar açtıklarını ve sulamadan sonra açılan çukurların kazma ile kapatıldığını kaydetti.