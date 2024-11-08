Batman'da dağ eteğindeki lisede üç boyutlu baskıyla protez el yapıldı

“Çok az maliyetli, çok işlevli protez el yapıldı”

Anadolu lisesinde yapılan protez elin çok az maliyetle yapıldığını belirten okul müdür yardımcısı Uğur Taşkın, “Görsel sanatlar öğretmeni Ahmet Avcı öncülüğünde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz protez el yaptılar. Çok az bir maliyetle bunu ortaya çıkardılar. Yapılan bu robot el temel işlevleri rahatlıkla yerine getirebiliyor. Rahatlıkla kapıyı açabildiği gibi rahatlıkla bir çay bardağını da tutabiliyor. Ampütasyon geçiren dezavantajlı engelli bireylerimize yardımcı olabilmek ve bununla birlikte öğrencilerimizin becerilerini artırma ve duyarlılığını artırmak için ortaya konan bir sosyal proje çalışmasıdır. Daha sonraki süreçte mekanik robotik el olarak geliştirerek vatandaşların daha fazla yararlanabileceği bir el haline getirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.