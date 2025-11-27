GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir'in altın meyvesi! Sadece burada yetişiyor: Hasada tam gaz devam, lezzeti tescilli o ürün kapış kapış gidiyor
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir'in altın meyvesi! Sadece burada yetişiyor: Hasada tam gaz devam, lezzeti tescilli o ürün kapış kapış gidiyor

Balıkesir'in altın meyvesi! Sadece burada yetişiyor: Hasada tam gaz devam, lezzeti tescilli o ürün kapış kapış gidiyor

27.11.2025 - 12:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Balıkesir'in Havran ilçesi, Madra ve Kazdağları'nın ortasında oluşan özel mikroklimanın etkisiyle yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili alan ünlü Havran Mandalinasında (Satsuma) hasat mesaisini sürdürüyor.

1Balıkesir'in altın meyvesi! Sadece burada yetişiyor: Hasada tam gaz devam, lezzeti tescilli o ürün kapış kapış gidiyor

Balıkesir’de coğrafi işaretli Havran mandalinasında hasat tüm hızıyla devam ediyor.

2Balıkesir'in altın meyvesi! Sadece burada yetişiyor: Hasada tam gaz devam, lezzeti tescilli o ürün kapış kapış gidiyor

Madra ve Kazdağları’nın ortasında oluşan özel mikroklima sayesinde yetişen coğrafi işaretli Havran mandalinasında (Satsuma) üreticilerin hasat mesaisi sürüyor.

3Balıkesir'in altın meyvesi! Sadece burada yetişiyor: Hasada tam gaz devam, lezzeti tescilli o ürün kapış kapış gidiyor

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, devam eden hasada katılarak üreticilere kolaylıklar diledi.

4Balıkesir'in altın meyvesi! Sadece burada yetişiyor: Hasada tam gaz devam, lezzeti tescilli o ürün kapış kapış gidiyor

Yıllardır bölgeyle özdeşleşen ve marka değerine dönüşen Havran mandalinasının; lezzeti, aroması, ince kabuğu ve yüksek kalitesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sağladığı belirtildi.

5Balıkesir'in altın meyvesi! Sadece burada yetişiyor: Hasada tam gaz devam, lezzeti tescilli o ürün kapış kapış gidiyor

Yetkililer, tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.