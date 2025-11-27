Balıkesir'in altın meyvesi! Sadece burada yetişiyor: Hasada tam gaz devam, lezzeti tescilli o ürün kapış kapış gidiyor
27.11.2025 - 12:45Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Balıkesir'in Havran ilçesi, Madra ve Kazdağları'nın ortasında oluşan özel mikroklimanın etkisiyle yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili alan ünlü Havran Mandalinasında (Satsuma) hasat mesaisini sürdürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, devam eden hasada katılarak üreticilere kolaylıklar diledi.
Yıllardır bölgeyle özdeşleşen ve marka değerine dönüşen Havran mandalinasının; lezzeti, aroması, ince kabuğu ve yüksek kalitesiyle bölge ekonomisine önemli katkı sağladığı belirtildi.
Yetkililer, tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.