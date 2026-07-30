Balıkesir'de acı tablo... Yangın mezarlığı yok etti
30.07.2026 - 08:48Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'deki yangında çok sayıda köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen Tıfıllar Köyü mezarlığı da, yangında kül oldu. Bazı mezarlar yanarken, bazıları ise ciddi hasar aldı.
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Gece boyu süren yangın, köy çevresinde bulunan ormanlık alanda etkili oldu. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy Mezarlığı, yangında yoğun hasar aldı.
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Bazı mezarlar kül olurken, bazılarında ise ciddi hasar oluştu. Mezarlık, dron ile havadan görüntülendi.