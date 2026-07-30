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Balıkesir'de acı tablo... Yangın mezarlığı yok etti

30.07.2026 - 08:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

 Balıkesir'deki yangında çok sayıda köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen Tıfıllar Köyü mezarlığı da, yangında kül oldu. Bazı mezarlar yanarken, bazıları ise ciddi hasar aldı.

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1Balıkesir'de acı tablo... Yangın mezarlığı yok etti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Köyü, yangın sebebiyle kontrol amaçlı tahliye edildi. Köy sakinleri, köylerini terk etmek istemeyerek yangınla mücadele eden personele traktörleriyle yardım etti. Kısa sürede büyüyen alevler Tıfıllı Köy Mezarlığı'na kadar geldi.

2Balıkesir'de acı tablo... Yangın mezarlığı yok etti

Gece boyu süren yangın, köy çevresinde bulunan ormanlık alanda etkili oldu. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy Mezarlığı, yangında yoğun hasar aldı.

3Balıkesir'de acı tablo... Yangın mezarlığı yok etti

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Bazı mezarlar kül olurken, bazılarında ise ciddi hasar oluştu. Mezarlık, dron ile havadan görüntülendi.