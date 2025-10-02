Balıkesir Sındırgı'da süper meyve hasadı başladı: Devlet desteğiyle üretim alanı hızla yayılıyor!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
02.10.2025 - 12:50Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Aronya Hasat Şenliği, üreticiler ve vatandaşların yoğun katılımıyla büyük coşkuya sahne oldu. Çıkrıkçı Mahallesi'nde yapılan şenlikte, ilçe protokolü, aronyanın hem ekonomik hem de sağlık değerine dikkat çekti.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Çıkrıkçı Mahallesi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Aronya Hasat Şenliği, ilçe protokolü, üreticiler ve vatandaşların katılımıyla coşkulu bir şekilde yapıldı.

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, törende yaptığı konuşmada, "Çıkrıkçı Mahallemizde başlayan aronya üretiminin tüm Sındırgı'ya yayılmasını diliyoruz. Bu meyvenin sağlık ve ekonomik değerleri çok yüksek. Devletimizin sağladığı desteklerle çiftçimizin her zaman yanında olacağız" dedi.

Şenlikte söz alan yetkililer, aronya üretiminin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın fidan destekleri, eğitim programları ve kırsal kalkınma projeleri ile güçlendiğini aktardı. Çiftçiler, desteklerle birlikte aronya bahçelerinin hızla büyüdüğünü belirtti.

Genç girişimci İbrahim Girgin, aronya meyvesinin "süper meyve" olarak bilindiğini ve sağlık açısından çok sayıda faydası bulunduğunu söyledi. Girgin, "Aronya antioksidan yönünden çok güçlü. Günlük 20-25 adet tüketimi öneriliyor" dedi.

Hasat sonrası katılımcılara gözleme, kavurma, pilav, turşu, ayran ve aronya suyu ikram edildi. Etkinlik, hem üreticilerin ürünlerini tanıtmasına hem de vatandaşların keyifli vakit geçirmesine vesile oldu.

Şenliğe Kaymakam Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak, Cumhuriyet Savcısı Mahmut Hamza Çiftci, Sındırgı İlçe Tarım Müdürü Kemal Hatırnaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol, bahçede yapılan temsili hasada eşlik ederek üreticilerin heyecanına ortak oldu.