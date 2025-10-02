Balıkesir Sındırgı'da süper meyve hasadı başladı: Devlet desteğiyle üretim alanı hızla yayılıyor!

2

Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, törende yaptığı konuşmada, "Çıkrıkçı Mahallemizde başlayan aronya üretiminin tüm Sındırgı'ya yayılmasını diliyoruz. Bu meyvenin sağlık ve ekonomik değerleri çok yüksek. Devletimizin sağladığı desteklerle çiftçimizin her zaman yanında olacağız" dedi.