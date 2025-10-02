Balıkesir Sındırgı'da süper meyve hasadı başladı: Devlet desteğiyle üretim alanı hızla yayılıyor!
Kaynak : İHA
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Aronya Hasat Şenliği, üreticiler ve vatandaşların yoğun katılımıyla büyük coşkuya sahne oldu. Çıkrıkçı Mahallesi'nde yapılan şenlikte, ilçe protokolü, aronyanın hem ekonomik hem de sağlık değerine dikkat çekti.
Şenlikte söz alan yetkililer, aronya üretiminin Tarım ve Orman Bakanlığı'nın fidan destekleri, eğitim programları ve kırsal kalkınma projeleri ile güçlendiğini aktardı. Çiftçiler, desteklerle birlikte aronya bahçelerinin hızla büyüdüğünü belirtti.
Genç girişimci İbrahim Girgin, aronya meyvesinin "süper meyve" olarak bilindiğini ve sağlık açısından çok sayıda faydası bulunduğunu söyledi. Girgin, "Aronya antioksidan yönünden çok güçlü. Günlük 20-25 adet tüketimi öneriliyor" dedi.
Şenliğe Kaymakam Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak, Cumhuriyet Savcısı Mahmut Hamza Çiftci, Sındırgı İlçe Tarım Müdürü Kemal Hatırnaz, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol, bahçede yapılan temsili hasada eşlik ederek üreticilerin heyecanına ortak oldu.