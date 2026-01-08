Balıkesir Edremit'te sahil beyaza büründü! Vatandaşlar ilginç doğa olayını şaşkınlıkla izledi
08.01.2026
Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos, ilginç bir doğa olayını beraberinde getirdi. Altınkum Plajı'nda kilometrelerce alan deniz köpükleriyle kaplandı, sahil adeta beyaza büründü.
Fırtına nedeniyle denizde oluşan dev dalgalar kıyıya vurdukça yoğun bir köpük tabakası meydana getirdi.
Kilometrelerce uzanan sahil şeridi, denizden gelen köpüklerle kaplanınca ortaya kar yağışını andıran görüntüler çıktı.
Sahilin beyaza büründüğünü gören vatandaşlar ise bu ilginç doğa olayını şaşkınlıkla izledi.
Vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kaydetti.
Köpüklenmenin denizdeki organik maddelerin rüzgar ve dalga etkisiyle reaksiyona girmesi sonucu oluştuğu tahmin ediliyor.
