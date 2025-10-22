Balıkesir Burhaniye'de hasadı başladı: Kilosu 80 TL'ye dayandı! Son yağmurlar kaliteyi artırdı

4

Vatandaşlar yeşil zeytin fiyatlarından memnun olurken, yağ fiyatlarının düşüklüğünden yakındı. Yok yılının yaşandığı yörede, geçtiğimiz haftalarda düşen yağmurlar kaliteyi artırdı. Zeytincilik yaptığını kaydeden Hasan Kızıklı, "Zeytin üreticisi olarak çiftçilik yapıyoruz. Bu sene yağmurlar erken düştü. Hasada biraz erken başladık. Ama yok senesi olduğu için zeytin mahsulümüz az. Fiyatlar pek tatmin edici değil. Yağ fiyatları çok düşük. İşçilikler pahalı. Zeytinlerimizi eleğe veriyoruz. Büyük olanları satıyoruz. Küçük olanları da yağ yapıyoruz" dedi.