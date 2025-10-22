GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemBalıkesir Burhaniye'de hasadı başladı: Kilosu 80 TL'ye dayandı! Son yağmurlar kaliteyi artırdı
HaberlerGündem Haberleri Balıkesir Burhaniye'de hasadı başladı: Kilosu 80 TL'ye dayandı! Son yağmurlar kaliteyi artırdı

Balıkesir Burhaniye'de hasadı başladı: Kilosu 80 TL'ye dayandı! Son yağmurlar kaliteyi artırdı

22.10.2025 - 13:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Türkiye'nin zeytin başkentlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, beklenen yağmurların düşmesiyle birlikte yeşil zeytin hasadı başladı. Yok yılı yaşanmasına rağmen geçtiğimiz haftalardaki yağışlar ürün kalitesini artırırken, hasat edilen zeytinler yörede kurulan eleklerde boylarına göre sınıflandırılıyor. Yeşil çizik zeytinlik ürünün kilosu 50 ile 80 lira arasında alıcı bulurken, elek altı yağlık zeytinler ise 35 liradan işlem görüyor.

1Balıkesir Burhaniye'de hasadı başladı: Kilosu 80 TL'ye dayandı! Son yağmurlar kaliteyi artırdı

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, yağmurların ardından yeşil zeytin hasadı başlarken, elekler de kuruldu. Hasat edilen yeşil zeytinler eleklerde sınıflandırılırken, yeşil zeytinin kilosu da 50 ile 80 lira arasında değişiyor.

2Balıkesir Burhaniye'de hasadı başladı: Kilosu 80 TL'ye dayandı! Son yağmurlar kaliteyi artırdı

Burhaniye'de kurak geçen yazın ardından geçtiğimiz haftalarda düşen yağmurlar zeytin üreticisini hareketlendirdi. Hasat edilen ürün yeşil çizik zeytin için hazırlanırken, yörede kurulan onlarca elek de çalışmaya başladı.

3Balıkesir Burhaniye'de hasadı başladı: Kilosu 80 TL'ye dayandı! Son yağmurlar kaliteyi artırdı

Eleklerde sınıflandırılan yeşil zeytinler boylarına göre 50 ile 80 lira arasında fiyatla alınırken, elek altı olarak adlandırılan yağlık zeytin ise 35 liradan alıcı buluyor.

4Balıkesir Burhaniye'de hasadı başladı: Kilosu 80 TL'ye dayandı! Son yağmurlar kaliteyi artırdı

Vatandaşlar yeşil zeytin fiyatlarından memnun olurken, yağ fiyatlarının düşüklüğünden yakındı. Yok yılının yaşandığı yörede, geçtiğimiz haftalarda düşen yağmurlar kaliteyi artırdı. Zeytincilik yaptığını kaydeden Hasan Kızıklı, "Zeytin üreticisi olarak çiftçilik yapıyoruz. Bu sene yağmurlar erken düştü. Hasada biraz erken başladık. Ama yok senesi olduğu için zeytin mahsulümüz az. Fiyatlar pek tatmin edici değil. Yağ fiyatları çok düşük. İşçilikler pahalı. Zeytinlerimizi eleğe veriyoruz. Büyük olanları satıyoruz. Küçük olanları da yağ yapıyoruz" dedi.

5Balıkesir Burhaniye'de hasadı başladı: Kilosu 80 TL'ye dayandı! Son yağmurlar kaliteyi artırdı

Fahri Emir, "Bu sene yağmur Allaha şükür erken düştü. Zeytinler kendine geldi. Elemeğe başladık. Alıcılarda peşin para ödüyor. Biz de Ağacık'tan geliyoruz. Şarköy'de zeytinleri eliyoruz. Biraz da yağ fiyatları yardım ederse yüzümüz gülecek" diye konuştu.Ali Sarı ise, "Zeytinler geçen seneye oranla azdır. Genel olarak kalite iyidir. En güzel mahsul Edremit ve Burhaniye mahsulüdür. Başka yerin mahsulü bizimkine benzemez. Bizimki tescillenmiş marka haline gelmiştir. Bütün zeytin üreticilerine bereketli sezon diliyorum" dedi.