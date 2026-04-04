Bahçelievler'de otel odasında korkunç cinayet! Kan donduran detaylar ortaya çıktı
İstanbul Bahçelievler'de bir otel odasında kan donduran bir olay yaşandı. 3 yıl önce boşandığı eski eşi Yonca Kölge'yi barışma bahanesiyle otele çağıran Salih B., talihsiz kadını bıçaklayarak hayattan kopardı. İşte korkunç cinayetin detayları...
Kan donduran olay, dün saat 19.25 sıralarında İstanbul Bahçelievler Şirinevler Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, saat 13.30 sıralarında otele beraber giriş yapan Salih B. ile Yonca Kölge resepsiyondaki işlemlerin ardından 305 numaralı odaya çıktı. Daha sonra Salih B. saat 17.55 sıralarında otelden tek başına ayrıldı.
Diğer yandan Yonca Kölge'den birkaç saattir haber alamayan bir yakını, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler Kölge'nin Bahçelievler'de kaldığı oteli tespit etti. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri otel odasında Yonca Kölge'nin cesedini buldu.
Odada çalışma gerçekleştiren olay yeri inceleme ekipleri, Kölge'nin bıçaklandığını tespit etti. Ekiplerin çalışmalarının ardından, Kölge'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
4 SAAT 25 DAKİKA ODADA KALDI SONRA KAÇTI
Yonca Kölge ile birlikte otele giriş yapan ve yaklaşık 4 saat 25 dakika sonra otelden tek başına çıkış yapan Yonca'nın 3 yıl önce boşandığı Salih B. olduğu ortaya çıktı. 'Kasten yaralama' ve 'Hırsızlık'tan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Salih B.'nin açık cezaevinden izne çıktığı ve Yonca'yı barışmak için otele çağırdığı öne sürüldü. Burada çıkan tartışmanın ardından ise Salih B. Yonca'yı bıçaklayıp kaçtığı belirtildi.
3 GÖZALTI
Polis ekipleri, Salih B.'nin de aralarında olduğu 3 şüpheliyi gözaltına alındı.