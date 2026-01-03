Babasıyla birlikte mantar yedi, kabusu yaşadı! Gece yarısı gelen mucize telefon Medine'nin hayatını kurtardı

4

Medine Coşkun, mantarı severek yediğini, ilk kez sağlık sorunu yaşadığını söyledi. Doktorlarının sağlığına kavuşması için seferber olduğunu anlatan Coşkun, şunları kaydetti: "Ameliyattan sonra çok fazla şükretmem gereken şeyin olduğunu anladım. Bundan önce organ bağışının önemini bilmiyordum. Ailemden bulmaya çalışmışlar, onlardan da olmamış. Herkes benim için seferber olmuş. Organ bağışı olmasaydı ben şu an hayatta olmazdım. Organ bağışı çok önemli. Hayatımda çok şey değişti. Herkes mucize diyor. 4 günü hatırlamıyorum. Ondan sonraki süreçlerde doktor ve hemşirelerim sayesinde, sağ olsunlar zamanla iyileştim."