Babasının hediye ettiği bir kuzu hayatını değiştirdi! Oğlu için başladı şimdi patron oldu

İlknur Öktem'in babası Ömer İçli de doğan bütün torunlarına kuzu hediye ettiğini dile getirdi. Hayvancılığın dedesinden miras bir meslek olduğunu dile getiren İçli, "Dedemden de babama geçmiş. Babam da yıllarca hayvancılık yaptı, arkasından biz devam ettirdik. Kızımın da bu işi yapması da çok güzel. Kızım kuzularına bakar, doğumları yaptırır, yemlerini hazırlanır. Bu işi yapmaya çok meraklı. Hediye ederken torunum eğlensin diye vermiştim, sürü yapsınlar diye değildi. Merak salıp, işi büyüttüler" dedi.