Babası hediye etti, hayatı değişti! Türkiye’de sayıları yok denecek kadar az

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Ali Değer, Konya'da çocukluk yıllarında babasından miras kalan karanlık odada fotoğrafla tanıştığını belirterek, "Rahmetli babam fotoğrafa meraklı bir insandı. Kendisi de amatör olarak 1930'lu yıllarda Beyşehir'de bir dönem fotoğrafçılık yapmış. İlkokuldayken babam bana bir kutu makine almıştı. Onunla anı fotoğrafları çekiyorduk; ancak o dönemlerde bugünkü gibi sık çekim yapılmazdı. Fotoğrafı tam anlamıyla kavrayabilmem lise yıllarına dayanır. Lise döneminde elektroniğe meraklı bir insandım, zaten esas branşım da elektroniktir. Bu alana duyduğum meraktan dolayı fotoğrafçılığı ilerlettim. Fotoğrafçılığa başladığım ilk dönemlerde bazı araç-gereçleri kendim üretmek durumunda kaldım. Örneğin o yıllarda kolay ulaşamadığımız ağır agrandisörümü (analog fotoğrafçılıkta optik cihaz) kendim yaptım. Bu durum benim makine tekniğini daha yakından tanımamı sağladı ve böylece tamirciliğe başladım. Zevk almazsanız tamirat aslında çok sıkıcı ve zor bir iştir; ancak benim hoşuma gittiği için devam ettim" dedi.