Aydın'da semt pazarının yeri değişti! Pazar günleri kurulacak

Konuyla ilgili açıklama yapan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, mahalle içinde kurulan pazarların ciddi riskler barındırdığına dikkat çekerek, "Mahalle içinde pazar kurulması birçok riski beraberinde getiriyor. Hiç yaşamak istemeyiz ama itfaiye ya da ambulans ihtiyacı olduğunda bu sokaklara girmesi mümkün olmuyor. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyden önce gelir. Aydın’daki pazar esnafımızın da görüşlerini alarak Kurtuluş Mahallesi semt pazarımızın yerini artık eski otogar alanına taşıdık. Burada hem esnafımız daha rahat çalışıyor hem de hemşehrilerimiz güvenli ve düzenli bir ortamda alışveriş yapabiliyor" dedi.