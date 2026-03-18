Aydın'da Ramazan Bayramı öncesi Halk Ege Et şubelerinde kıymada yüzde 20 indirim
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan; güvenilir, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünleri vatandaşlarla buluşturan Halk Ege Et şubelerinde, Ramazan Bayramı öncesinde uygulanan indirim vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu hayata geçirdiği sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.
Çerçioğlu’nun öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.
Efeler Çarşamba, Efeler Balık Hali, Efeler Kurtuluş, İncirliova, Germencik, Nazilli, Söke, Kuşadası Merkez ve Didim Çamlık şubelerinde kıymada uygulanan yüzde 20 indirim, sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü, şubelerde uzun kuyruklar oluştu.
Halk Ege Et’ten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kendilerini uygun fiyatlarla kaliteli ve güvenilir ürünler ile buluşturan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
Başkan Çerçioğlu, çalışmalarıyla vatandaşların yanlarında olmaya devam edeceklerini belirtti ve "Ramazan Bayramı öncesinde Halk Ege Et şubelerimizde uyguladığımız indirim vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılandı.
Hizmetlerimizi Aydınımız ile buluşturmaya, projelerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.
Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı’nın mübarek olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.