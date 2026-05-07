Aydın'da bu yaz turistlere özel olacak hizmet başladı!
Aydın'ın Didim ilçesinde yaz sezonu öncesi Amfi Tiyatro Yeşil Alanı yenilenerek daha konforlu ve modern hale getirildi.
Türkiye'nin önemli turizm bölgelerinden olan Didim'de, yaz sezonu öncesinde hazırlık çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Didim Belediyesi ekipleri, ilçeyi yerli ve yabancı ziyaretçiler için daha konforlu ve estetik hale getirmek amacıyla sahada yoğun mesai harcıyor.
Yürütülen çalışmalar kapsamında, yaz aylarında halkın yoğun ilgi gösterdiği Amfi Tiyatro Yeşil Alanı’nda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Alanda bulunan merdivenlerdeki ahşap bölümler yenilenirken, çevre düzenlemeleriyle alan daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuldu. Yaz boyunca konserler, kültürel etkinlikler ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapan alanın, yapılan düzenlemelerle birlikte daha fazla ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada "Didim, yalnızca denizi ve güneşiyle değil, sosyal ve kültürel yaşam alanlarıyla da öne çıkan bir kent. Misafirlerimizin yaz sezonunu en iyi şekilde geçirebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Amfi Tiyatro önünde yer alan ve halkımızın yoğun ilgi gösterdiği yeşil alanda gerçekleştirdiğimiz yenileme çalışmalarıyla daha konforlu ve güvenli bir ortam oluşturmayı hedefliyoruz. Sezon öncesinde ilçemizin farklı noktalarında benzer çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.