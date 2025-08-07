GAZETE VATAN ANA SAYFA
Aydın ve Muğla arasında tarihe açılan gizemli kaya! Bölge acil olarak sit alanı ilan edildi

07.08.2025 - 10:00

Kaynak : Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

Aydın ile Muğla illeri arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın Koçarlı ilçesi sınırlarında, yaklaşık 8 bin yıl öncesine tarihlenen kaya resimleri keşfedildi. Arkeologlar tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bu resimlerin tarih öncesi döneme ait olduğu ve bölgenin kadim insan yerleşimlerine ev sahipliği yaptığı belirlendi. Buluntuların benzersiz niteliği ve kültürel değeri nedeniyle, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü, alanı koruma altına alarak ‘sit alanı’ ilan etti. Bu gelişmeyle birlikte bölge, hem bilimsel araştırmalar hem de kültürel miras açısından önemli bir yer olarak öne çıkmaya başladı.

Aydın ve Muğla arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın (Latmos) Koçarlı ilçesi sınırında, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yaklaşık 4 ay önce 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen kaya resimleri bulundu. Yapılan çalışmalar sonrasında alan, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından ‘sit alanı’ olarak ilan edildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, mart ayında Aydın ve Muğla arasında uzanan Beşparmak Dağları'nın Koçarlı ilçesi sınırında saha araştırmasına çıktı. Bu sırada grup, Beşparmak Dağları'nın kuzeyinde, diğer kaya resimlerine uzak bir alanda farklı resimlere rastladı.

Kaya resimlerini fotoğraflayıp, kayıt altına alan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, daha sonra durumu Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na bildirdi.

Yapılan çalışmanın ardından 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen kaya resimleri ile demirci işlikleri, seramik buluntuları ve yapı kalıntılarının da bulunduğu alan birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edildi.

Latmos'taki kaya resimlerinin genelde Tekerlek Dağı'nın çevresinde yoğunlaştığını belirten EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, “Yapılan araştırmalarda önce Sağlık köyü sonra da Madran Dağları'nda yeni kaya resimleri bulunmuştu.

Son olarak da dağın merkezine hayli uzaklıkta 3'üncü bir kaya resmi daha tespit edildi. Bu durum kaya resimlerinin daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olduğunu gösteriyor. İleride Latmos'un geçmiş tarihine ışık tutacak kaya resimlerinin araştırılması, korunması ve ülkemizin tanıtımına kazandırılması için bütüncül bir koruma şart. Bölgede daha keşfedilmeyi bekleyen birçok kaya resminin olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.