Ayçiçeği kurudu, tarlalar boş kaldı! Çiftçi zor günler geçiriyor

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kentte son 2 senedir ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade etti. Kentte tarımı en çok yapılan ürünlerin başında gelen ayçiçeğinin kuraklıktan olumsuz etkilendiğini belirten Arabacı, "Buğday üretiminde genel olarak baktığımızda zarar etmedik. Ancak ayçiçeğinde 2024 ve 2025 yılları aynı geçti. Hiç biçilemeyen ayçiçeği tarlaları oldu." dedi.