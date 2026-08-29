Atıl alanları enerji merkezine çevirdiler! Mersin’de 27 milyon TL’lik kazanç

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Projenin yalnızca güneş panellerinden oluşmadığını vurgulayan Yaşar, "Projemiz yalnızca güneş panelleriyle sınırlı kalmadı. Hastanemiz ve Mimarlık Fakültemizin mekanik ısıtma-soğutma ve aydınlatma sistemlerini modern teknolojilerle yeniledik. Akıllı otomasyon sistemleri sayesinde mesai bitiminde ilgili alanlar otomatik kapanarak israfın tamamen önüne geçiliyor" ifadelerini kullandı. Projenin yeni etaplarına ilişkin de bilgi veren Yaşar, "Çalışmalarımızın bir sonraki etabında Onkoloji Hastanemizin otoparkına da GES kuracağız. Geleceğe daha çevreci ve kendi kendine yeten bir üniversite bırakma hedefimize katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyor, projenin üniversitemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.