Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinAta Demirer: Mide ameliyatı olmaya karşıyım!
HaberlerMagazin Haberleri Ata Demirer: Mide ameliyatı olmaya karşıyım!
• 10 Nisan 2022 - 10:19 • Son Güncelleme:

Ata Demirer: Mide ameliyatı olmaya karşıyım!

Ata Demirer mide ameliyatı geçirerek zayıfladığı iddiasına yanıt verdi. Demirer 'Mide ameliyatına karşıyım. Ameliyata gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben.' diye konuştu.

• 10 Nisan 2022 - 10:19 • Son Güncelleme:
1Ata Demirer: Mide ameliyatı olmaya karşıyım
ABONE OL

Ata Demirer, Mehmet Demirkol’un sunduğu, Socrates Dergi’nin YouTube kanalında yayınlanan “Galaxy Rehberi” adlı programa konuk oldu.

Ünlü komedyen, Mide Ameliyatı geçirip 50 kilo verdiği şeklindeki haberler hakkında konuştu:

2Ata Demirer: Mide ameliyatı olmaya karşıyım

“Saçma sapan şeyler söylemişler. 50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum. Güzellik için mide ameliyatı olan var. 20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben.”

3KUŞ PAZARINDAN KAÇIRDI

KUŞ PAZARINDAN KAÇIRDI

Ünlü komedyen, programda anlattığı ‘kuş pazarı’ anısıyla da güldürdü: “Avrupa Yakası’yla bir anda meşhur olduğum dönem. İstanbul Perşembe Pazarı’nın bittiği yerdeki köprüde kuş pazarı var dediler. Pazar günleri gitmeye başladım. Arada Orman Bakanlığı’ndan basıyorlarmış orayı. Bir baktım kameralar, zabıta mabıta geliyor. Yakaladıklarına ceza veriyorlar. Ben de ipi kopmuş danalar gibi bir oraya bir buraya gidiyorum. Biri girdi koluma ‘Gel abi, gel çabuk’ falan diye.

4Ata Demirer: Mide ameliyatı olmaya karşıyım

Büyük bir cipin yanına götürdü beni. Kaçırılıyor muyum diye düşündüm. Kapı bir açıldı, ufacık bir adam. Ama adamı tanıyorum; Süleyman Akdı. Jokeylerin kralı. Meraklıymış kuşlara. ‘Bak’ dedi, ‘bu pazara çok gitme. Kamera seni yakalasaydı Ata Demirer yasak kuşları almaya gelmiş diye akşam haberlere çıkardın.’ 20 metrekarelik bir dükkana gittik. Kepenkler kalktı, içeride bin tane saka. ‘Bu ne abi?’ dedim, ‘Biz bunları tek tek dinliyoruz, beğenmediğimizi salıyoruz. Anlayacağın Zeki Müren’i arıyoruz’ dedi.”

5YENİ OYUN SENEYE

YENİ OYUN SENEYE

Ata Demirer, önümüzdeki sene yeni bir oyunla sahnede olacağını söyledi: “Ata Demirer Gazinosu 5 sene devam etti. Yenisini yazıyorum. İnşallah seneye ikincisini yapacağım. Müzikli yaparız yine ama değişik hayallerim var. 50 dakikalık şaka paketini yenilemek lazım. Öbür türlü seyirciye saygı duymuyormuşsun gibi olur.”

6Ata Demirer: Mide ameliyatı olmaya karşıyım

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Kadim Yaşar kariyerinin nasıl değiştiğini anlattı: “O gözlerden sonrası kendi kendine geldi”

Kadim Yaşar kariyerinin nasıl değiştiğini anlattı: “O gözlerden sonrası kendi kendine geldi”

Ata Demirer: Mide ameliyatı olmaya karşıyım!

Ata Demirer: Mide ameliyatı olmaya karşıyım!

Survivor Barış ilginç isteğiyle gündem oldu!

Survivor Barış ilginç isteğiyle gündem oldu!

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 9 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 9 Nisan Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım...