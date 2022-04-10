Ata Demirer: Mide ameliyatı olmaya karşıyım!

“Saçma sapan şeyler söylemişler. 50 kilo fazlalığım yok, kime vereyim 50 kiloyu? Mide ameliyatına karşıyım. Allah mecbur etmesin, hani evden mahalle çıkarıyor ya adamı, o zaman olurum. Güzellik için mide ameliyatı olan var. 20 kilo için yapıyor bunu, çünkü kafası şişko. Ben 17-18 kilo verdim ama mide ameliyatına gerek yok, biraz çenemi tutunca veriyorum ben.”