Aspendos’ta festival perdesi 33. kez açılıyor

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Binlerce yıllık Aspendos Antik Tiyatrosu, dünya opera ve bale repertuvarının seçkin eserlerine bir kez daha ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Verdi'nin Attila operasıyla perdelerini açacak 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, Anna Karenina, Carmina Burana ve Kazakistan'dan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosunun sahneleyeceği Spartacus ile uluslararası bir sanat buluşmasına sahne olacak.



Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 12-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festival, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 1 opera, 2 bale ve 1 sahne kantatı olmak üzere toplam 4 eseri 6 temsilde izleyiciyle buluşturacak. Tüm temsillerin saat 21.00’de başlayacağı programda Kazakistan'dan Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu sanatçıları da sahne alacak.



Festival perdesi ‘Atilla’ ile açılıyor



Festival, Antalya Devlet Opera ve Balesinin 12 Eylül’de sahneleyeceği Giuseppe Verdi'nin görkemli operası Attila ile sanatseverlerle buluşacak.



Hun hükümdarı Attila ile Odabella'nın intikam yemini etrafında gelişen aşk, ihanet ve iktidar mücadelesini konu alan eser, Verdi'nin güçlü müziği, etkileyici koro sahneleri ve dramatik anlatımıyla festivalin açılış gecesine damgasını vuracak.



Bestecinin erken dönem şaheserleri arasında yer alan üç perdelik Attila, tarihî olayları güç, sadakat, intikam ve aidiyet temaları üzerinden etkileyici bir dramatik kurguyla sahneye taşıyacak. Rejisör Yiğit Günsoy tarafından sahneye konulan eser, Lorenzo Castriota yönetimindeki orkestra eşliğinde Aspendos'un tarihî sahnesinde izleyiciyle buluşacak.