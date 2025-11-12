Askeri kargo uçağı kazasında şehit olan Astsubayların acı haberi Tekirdağ ve Kırklareli'ne ulaştı! Şehit babasından askerlere duygulandıran sözler

3

Büyük üzüntü yaşayan Ünal Aykut askerlere sarılarak, "Zaten siz de benim oğlumsunuz" diye ağladı. 1 çocuk babası şehit İlker Aykut'un Azerbaycan'dan uçağa binmeden önce babası Ünal Aykut'u telefonla arayıp, "Baba biz dönüyoruz. Sen tarlaları ektin mi?" diye sorduğu, babasının da "Evet ektim" dedi öğrenildi.