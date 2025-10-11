Asi Nehri'nin üzerinde bir anda görülmeye başladı: Boyu 1 metreyi buluyor, gören gözlerine inanamıyor!
Kaynak : İHA
Hatay'ın Defne ve Samandağ ilçelerinden geçen Asi Nehri, boyları 1 metreyi bulan ve görüntüsüyle dikkat çeken su sümbülleri tarafından tamamen ele geçirildi. Nehrin yüzeyini tamamen kaplayan bu istilacı bitkiler, nehrin akışını neredeyse görünmez hale getirdi.
Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbülleri, yaz aylarında nehri istila ederken kış aylarından su seviyesinin artmasıyla eski görünümüne kavuşuyor. Asi Nehrinde boyları 1 metreyi bulan su sümbülleri, nehrin üzerindeki yemyeşil görünümüyle görsel şölen oluşturuyor.
Bu yıl kuraklıktan ötürü Asi nehrinde su sümbüllerinin daha fazla olduğunu ifade eden Yeşilyazı Mahallesi Muhtarı Ali Karben, "Burası Samandağ ilçesi Yeşilyazı Mahallesi'ndeyiz. Burası Asi Nehri üstündeyiz. Şu anda asma köprünün üzerinde su sümbülleri, her yıl kışa doğru bizi ziyaret eder. Asi Nehrinin su seviyesi çoğaldıkça su sümbülleri terk eder.
Bu yıl biraz yoğun olduğu için su sümbülleri geç terk edecek. Su sümbülleri çok güzel manzara görüntüsü oluşturuyor. Bu köprüyü yıllar önce mahalle sakinleriyle birlikte yaptığımız güzel bir köprü oldu. Herkesin ziyaret ettiği bir köprüde özellikle hafta sonlarında çok yoğun bir kalabalık oluyor.
Buranın yetkililerden talebimiz, güzelleştirme ve sağlamlaştırması gerekiyor. Çünkü bu köprü 40 yıldır ayakta ama bakıma ihtiyacı var. Mahallemiz bu köprünün bakımıyla daha da güzelleşecek. Asi Nehri ve manzara süper oluyor. Bu yıl su sümbüllerinde çok yoğunluk var. Asi Nehrinin her yeri yemyeşil görünüyor. Herkesin bu doğa harikasını ziyaret etmesini isteriz" dedi.
Su sümbülleri kimi farklı bölgelerde bir kısmı kaplıyken suyu görmek mümkünken bazı bölgelerde neredeyse tamamını kaplamış şekilde suyu görmemize mümkün olmuyor. Asi Nehrindeki su sümbülleri adeta görsel bir şölen oluşturuyor. Su sümbüllerinin görünümü çok güzel ve otantik bir bölgedeymiş gibi hissettiriyor. Su sümbülleri yaz aylarında başlayıp kış aylarına kadar devam ediyor" ifadelerini kullandı.