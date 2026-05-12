GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAsgari ücretle çobanlığa başladılar: Erzincan'a Afganistan'dan getirildi
HaberlerGündem Haberleri Asgari ücretle çobanlığa başladılar: Erzincan'a Afganistan'dan getirildi

Asgari ücretle çobanlığa başladılar: Erzincan'a Afganistan'dan getirildi

12.05.2026 - 08:56Güncellenme Tarihi:

Erzincan’da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununa çözüm amacıyla Afganistan’dan getirilen çobanlar, asgari ücret karşılığında işletmelerde çalışmaya başladı.

1Asgari ücretle çobanlığa başladılar: Erzincan'a Afganistan'dan getirildi

Kentte küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticilerin uzun süredir çoban bulmakta güçlük yaşadığı, son yıllarda aylık 70 bin lira ile 150 bin lira arasında değişen ücretlerin ise üreticileri ekonomik açıdan zorladığı belirtildi.

2Asgari ücretle çobanlığa başladılar: Erzincan'a Afganistan'dan getirildi

Sorunun çözümü için Efraim Beydili ve Muzaffer Güzer’in girişimleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü süreç kapsamında Afganistan’dan iş gücü temin edildi.

3Asgari ücretle çobanlığa başladılar: Erzincan'a Afganistan'dan getirildi

Uygulama kapsamında Erzincan’a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar, İŞKUR üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak görevine başladı.

4Asgari ücretle çobanlığa başladılar: Erzincan'a Afganistan'dan getirildi

Üreticiler, yüksek maliyetler nedeniyle uzun süredir çoban bulmakta sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, uygulamanın sektördeki iş gücü sorununa çözüm olmasını beklediklerini dile getirdi.

5Asgari ücretle çobanlığa başladılar: Erzincan'a Afganistan'dan getirildi

Hayvancılık sektöründe dikkat çeken uygulamanın ilerleyen süreçte farklı illerde de yaygınlaşabileceği değerlendiriliyor.