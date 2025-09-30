Artvinli kadınların imece usulü kışlık hazırlıkları başladı
Kaynak : İHA
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Derecik köyünde, kış hazırlıklarının en tatlı ve zahmetli telaşı başladı. Yöre kadınları, toplanan kararmış üzümleri ezerek suyunu çıkarıyor ve odun ateşinde saatlerce kaynatarak tamamen doğal pekmeze dönüştürüyor.
Artvinli kadınlar, üzümleri geleneksel yöntemlerle işleyerek odun ateşinde pekmez kaynatıyor; hem kışa hazırlanıyor hem de kuşaktan kuşağa aktarılan bir geleneği yaşatıyor.
Artvin'in Arhavi ilçesine bağlı Derecik köyünde kadınlar, asırlık bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Kararan üzümler dallarından tek tek toplanıyor. Ezilerek suyu çıkarılan üzümler, bez torbalarda süzülerek kazanlara aktarılıyor. Odun ateşinde kazanlarda saatlerce kaynatılarak doğal pekmez haline getiriliyor.
Kış öncesi hazırlıkların en tatlı telaşı olan bu süreç, köyde hem dayanışmayı hem de kültürü ayakta tutuyor. Saatler süren kaynatma işlemi boyunca kazan başında nöbet tutuluyor.
68 yaşındaki Aysen Bayramin, çocukluğundan bu yana her yıl bu geleneği sürdüren isimlerden biri. Sabahın erken saatlerinde başladığı mesaisini gün boyu sürdüren Bayramin, üzüm pekmezi yapımını hem bir görev hem de bir yaşam tarzı olarak görüyor.
Aysen Bayramin, "Her yıl bu zamanlar pekmez yaparız. Üzümler karardığında onları toplar, suyunu çıkarır, sonra da kazana alırız. Bu iş zahmetli ama bir o kadar da bereketlidir. Komşularla bir araya geliriz, sohbet ederiz, geçmişi anarız. Bizim pekmezimiz ne katkı maddesi içerir ne de raf ömrü hesabı yapılır. Tamamen doğal, odun ateşinde pişer. İçine sevgi de katılır, emek de. O yüzden kıymetlidir" ifadelerini kullandı.