Artvinli kadınların imece usulü kışlık hazırlıkları başladı

Aysen Bayramin, "Her yıl bu zamanlar pekmez yaparız. Üzümler karardığında onları toplar, suyunu çıkarır, sonra da kazana alırız. Bu iş zahmetli ama bir o kadar da bereketlidir. Komşularla bir araya geliriz, sohbet ederiz, geçmişi anarız. Bizim pekmezimiz ne katkı maddesi içerir ne de raf ömrü hesabı yapılır. Tamamen doğal, odun ateşinde pişer. İçine sevgi de katılır, emek de. O yüzden kıymetlidir" ifadelerini kullandı.