Artvin'de "Yusufeli Sarıgöl 30. Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" yapıldı





Artvin Valisi Turan Ergün, gazetecilere, kentin en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan boğa güreşlerini ilk defa izlediğini söyledi.



Kentte 2025-2026 boğa güreşleri sezonunun Yusufeli Sarıgöl'de başladığını ifade eden Ergün, bu festivallerin asırları aşan bir geçmişi olduğunu söyledi.



Boğa güreşlerinin geçmişinin, boğaların yaylaya gitmeden önce birbirlerine zarar vermesini önlemek ve onları barıştırmak amacıyla düz alanda düzenlenen güreşlere dayandığını anlatan Ergün, şöyle konuştu: