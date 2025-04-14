Artvin'de "Yusufeli Sarıgöl 30. Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" yapıldı

İki gün süren festivalin ilk gününde 30, ikinci gününde ise 32 boğa arenada kıyasıya mücadele etti.
Deste kategorisinde Aslan Yıldırım'a ait "Kılıç", ayak kategorisinde Mehmet Yardım'a ait "Tik Osman", küçük orta kategorisinde Osman Çukadar ait "Kanas", orta boy kategorisinde Tolga Sarı’ya ait "Karaman" isimli boğalar birinci oldu.
Büyük orta kategorisinde Nizam Pehlivan'a ait "Ateş", başaltı kategorisinde Kenan Aksu'ya ait "Paşa", baş kategorisinde de Uğur Taşçı'ya ait "Kılıçarslan" isimli boğalar birincilik elde etti.