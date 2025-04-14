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Artvin'de "Yusufeli Sarıgöl 30. Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" yapıldı

Artvin'de bu yıl 30'uncusu düzenlenen "Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi.

• 14 Nisan 2025 - 08:30 • Son Güncelleme:
• 14 Nisan 2025 - 08:30 • Son Güncelleme:
1Artvinde Yusufeli Sarıgöl 30. Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali yapıldı



Valiliğin koordinesinde Yusufeli Sarıgöl Boğa Güreşleri Derneği Spor Kulübünce, Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada gerçekleştirilen etkinlikte Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 62 boğa yer aldı.

300 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde festivalin en prestijli kategorisi baş boğada şampiyon olan boğa sahibine 50 bin lira para ödülü verildi.

2Artvinde Yusufeli Sarıgöl 30. Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali yapıldı



İki gün süren festivalin ilk gününde 30, ikinci gününde ise 32 boğa arenada kıyasıya mücadele etti.

Deste kategorisinde Aslan Yıldırım'a ait "Kılıç", ayak kategorisinde Mehmet Yardım'a ait "Tik Osman", küçük orta kategorisinde Osman Çukadar ait "Kanas", orta boy kategorisinde Tolga Sarı’ya ait "Karaman" isimli boğalar birinci oldu.

Büyük orta kategorisinde Nizam Pehlivan'a ait "Ateş", başaltı kategorisinde Kenan Aksu'ya ait "Paşa", baş kategorisinde de Uğur Taşçı'ya ait "Kılıçarslan" isimli boğalar birincilik elde etti.

3Artvinde Yusufeli Sarıgöl 30. Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali yapıldı



Artvin Valisi Turan Ergün, gazetecilere, kentin en önemli kültürel etkinlikleri arasında yer alan boğa güreşlerini ilk defa izlediğini söyledi.

Kentte 2025-2026 boğa güreşleri sezonunun Yusufeli Sarıgöl'de başladığını ifade eden Ergün, bu festivallerin asırları aşan bir geçmişi olduğunu söyledi.

Boğa güreşlerinin geçmişinin, boğaların yaylaya gitmeden önce birbirlerine zarar vermesini önlemek ve onları barıştırmak amacıyla düz alanda düzenlenen güreşlere dayandığını anlatan Ergün, şöyle konuştu: