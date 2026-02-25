Artvin'de baraj çekildi duygular depreşti: 'Şimdi terk edilmiş bir görüntü var'

3

Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olan Yusufeli Barajı'nda, su seviyesinin yaklaşık 60 metre çekilmesi ile daha önce su altında kalan 7 köyden Çevreli'de bağ, bahçe, cami, ev ve yollar gün yüzüne çıktı. Eski yerleşim alanlarını yakından görmek için köye gelenler, su altında kalan hatıralarını yad etti. Yeniden ortaya çıkan eski yerleşim alanlarını yakından görenler, duygusal anlar yaşadı.