Arkadaşına banka kartını verdi hayatı kabusa döndü! 20 hapis cezası isteniyor

‘HEM BEN HEM KARŞIDAKİ İNSANLAR MAĞDUR’



Yaşar, aradan 2 ay geçtikten sonra ifade vermek için karakola çağırıldığını söyleyerek, “Benim IBAN numaramı da kullanaraktan 2 kişiyi mağdur edip, 2 kişinin hesabından parasını çekip, benim hesabıma gönderip, benim hesabımın üstünden de kendine almak kaydıyla hem karşıdaki 2 kişiyi, hem de beni dolandırarak mağdur etti. Hem karşıdaki kişiler hem de ben şu anda mağdur durumdayım. 20 yıla kadar bir hapis cezasıyla yargılanıyorum. Çalıştığım iş yerinde bununla ilgili sıkıntılar yaşıyorum. 2 çocuğum var. Onların geçimi için ek işler yapmaya çalışıyorum. Buna rağmen geçinmeye çalışırken bu duruma düştüm. Çok zor durumdayım. Karşıdaki insanlar da mağdur. Biz de mağduruz. Bu sorunun çözülmesini, bir uzlaşma getirilmesini, ne kadar da zor durumda olsam da bu zararı karşılayarak hem karşıdaki mağdurların zararını giderip, hem kendim bu mağduriyetinden kurtulmak istiyorum" diye konuştu.