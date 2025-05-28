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Ardahanlı muhtarın yaptığını kimse yapamadı! Köyün yönetimi de üretimi de onun elinde

Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Kuzukaya Mahallesi Muhtarı Özlem Ballıkaya, göreve geldiği günden beri çalışmalarıyla bölgede örnek olarak gösteriliyor. Köyündeki birçok sorunu çözerek köylülerin büyük desteğini ve güvenini kazanan Özlem Ballıkaya, aynı zamanda kurduğu örnek bir üretim alanıyla da köylülere ilham kaynağı oluyor. Ailesinden devraldığı arıcılıkta büyük başarı elde eden Ballıkaya, kovan sayısını 6 katına çıkardı. Muhtarlık ve arıcılığın yorucu olduğunu ancak severek yaptığı için yorgunluğu hissetmediğini ifade eden Ballıkaya, şöyle konuştu:"İşimi ve muhtarlığı severek yapıyorum. İşini severek yaptığında başaramayacağın bir şey yok. Kadın olarak kendi işini yapmak, ayaklarının üzerinde durmak güzel. Diğer kadınlara da tavsiye ederim.''

AA
• 28 Mayıs 2025 - 09:32 • Son Güncelleme:
AA
• 28 Mayıs 2025 - 09:32 • Son Güncelleme:
1Ardahanlı muhtarın yaptığını kimse yapamadı Köyün yönetimi de üretimi de onun elinde

Ata mesleği arıcılıkla çocuk yaşlarda ilgilenen 45 yaşındaki Ballıkaya, 11 yıl önce ailesinden devraldığı kovanlarla üretim yapmaya başladı. Kovan sayısını bu süreçte 6 katına çıkaran kadın muhtar, köy işlerinin yanı sıra boş durmayıp üretime de katkı sağlıyor.

2Ardahanlı muhtarın yaptığını kimse yapamadı Köyün yönetimi de üretimi de onun elinde

Köydeki 250 kovanla yakından ilgilenip arıcılık yapan Ballıkaya, yaşadığı yerleşim yerindeki kadınları da üretime dahil etmeyi amaçlıyor.

3Ardahanlı muhtarın yaptığını kimse yapamadı Köyün yönetimi de üretimi de onun elinde

Muhtar Özlem Ballıkaya, AA muhabirine, arıcılık ile muhtarlığı birlikte severek yaptığını söyledi. Muhtarlık ve arıcılığın yorucu olduğunu ancak severek yaptığı için yorgunluğu hissetmediğini ifade eden Ballıkaya, şöyle konuştu:

4Ardahanlı muhtarın yaptığını kimse yapamadı Köyün yönetimi de üretimi de onun elinde

"İşimi ve muhtarlığı severek yapıyorum. İşini severek yaptığında başaramayacağın bir şey yok. 40-45 kovanla başladım, şu an 250 kovanım var. Kadın olarak kendi işini yapmak, ayaklarının üzerinde durmak güzel.

5Ardahanlı muhtarın yaptığını kimse yapamadı Köyün yönetimi de üretimi de onun elinde

Diğer kadınlara da tavsiye ederim. Şu an bir proje yapma aşamasındayız. Amacımız başka kadınların da arıcılık yapmasını sağlamak."Bu yıl sezonun verimli geçmesini beklediğini dile getiren Ballıkaya, "Bu yıl hava, yağış ve çiçekler güzel. Bu nedenle sezonun güzel olacağını düşünüyorum." dedi.

6Ardahanlı muhtarın yaptığını kimse yapamadı Köyün yönetimi de üretimi de onun elinde

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de Ballıkaya'nın bölgede örnek teşkil ettiğini anlattı. Bakanlığın kadın üreticilere verdiği desteklere değinen Cineviz, şunları kaydetti:

7Ardahanlı muhtarın yaptığını kimse yapamadı Köyün yönetimi de üretimi de onun elinde

"Üretim kapasitesini artırmak ve üreticilerimizin gelir seviyesini yükseltmek amacıyla Bakanlığımızın geliştirdiği yeni destekleme modeliyle kadın üreticimize ve gençlerimize yönelik pozitif ayrımcılık yaptığımızın altını çizmek isterim.

8Ardahanlı muhtarın yaptığını kimse yapamadı Köyün yönetimi de üretimi de onun elinde

Özlem hanımı hem muhtar hem kadın üretici olması, bereketli elleriyle üretime sağladığı katkı nedeniyle ziyaret etmek istedik. Kendi faaliyetlerini yerinde görmek, ayrıca Bakanlığımızın bazı imkanları konusunda konuşmak istedik. Özlem hanımın atadan, dededen arıcılığın içerisinde bulunan birisi olarak kadınlara ve üreticilere de son derece güzel bir örnek teşkil ettiğini görüyoruz."

9Ardahanlı muhtarın yaptığını kimse yapamadı Köyün yönetimi de üretimi de onun elinde

Mahalle sakinlerinden Asiye Tektaş ise muhtar konusunda çok şanslı olduklarını belirterek, "Muhtarımız çok başarılı. İhtiyaçlarımızı gideriyor, taleplerimize karşılık veriyor. Allah kendisinden razı olsun. Biz kendisini seviyoruz." ifadelerini kullandı.