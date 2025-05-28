Ardahanlı muhtarın yaptığını kimse yapamadı! Köyün yönetimi de üretimi de onun elinde
Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Kuzukaya Mahallesi Muhtarı Özlem Ballıkaya, göreve geldiği günden beri çalışmalarıyla bölgede örnek olarak gösteriliyor. Köyündeki birçok sorunu çözerek köylülerin büyük desteğini ve güvenini kazanan Özlem Ballıkaya, aynı zamanda kurduğu örnek bir üretim alanıyla da köylülere ilham kaynağı oluyor. Ailesinden devraldığı arıcılıkta büyük başarı elde eden Ballıkaya, kovan sayısını 6 katına çıkardı. Muhtarlık ve arıcılığın yorucu olduğunu ancak severek yaptığı için yorgunluğu hissetmediğini ifade eden Ballıkaya, şöyle konuştu:"İşimi ve muhtarlığı severek yapıyorum. İşini severek yaptığında başaramayacağın bir şey yok. Kadın olarak kendi işini yapmak, ayaklarının üzerinde durmak güzel. Diğer kadınlara da tavsiye ederim.''
AA
• 28 Mayıs 2025 - 09:32 • Son Güncelleme:
AA
• 28 Mayıs 2025 - 09:32 • Son Güncelleme: