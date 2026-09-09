Ardahan'da 2026 balıklandırma sezonu başladı: 300 bin sazan yavrusu Kura Nehri'ne bırakıldı!

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Vali Yamlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Tarım şehri Ardahan'da gerek büyükbaş, gerek küçükbaş, gerek kanatlı hayvanların sayısını arttırmak istediğimiz gibi bir yandan da balık varlığını korumak ve sayısını artırmak için çalışma başlattık. Şehrimizde 1 milyondan fazla yavru Sazan'ın dereler, göller ve göletlere bırakarak buradaki balık varlığını devam ettirmeyi hedefliyoruz. Ve inşallah bu popülasyonun devamını sağlayacağız'' dedi.