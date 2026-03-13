Antik kentte gelecek inşa ediyorlar: Stratonikeia genç restoratörlerin mutfağı oldu!

3

Dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti, Helenistik dönemden Osmanlı dönemine kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyan önemli bir yerleşim olarak dikkat çekiyor. Lagina Antik Kenti ise antik dönemde Tanrıça Hekate’ye adanmış önemli bir kutsal alan olarak biliniyor ve Stratonikeia ile antik çağda kutsal bir yol ile birbirine bağlanmasıyla öne çıkıyor.