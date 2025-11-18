Antalyalı kardeşler babadan kalma geleneği yaşatıp aynı gün evlendiler

3

Raşit Kaşlı, ağabeyiyle birlikte büyüdüklerini belirterek, "Babadan kalma bir gelenek olduğu için bu kararı aldık. Ailemiz de çok mutlu. Eşimle düğün için 6 yıl beklemiştik. Ailemizin de onayıyla bu güzel ana geldik" dedi. Emine Kaşlı da çok mutlu ve heyecanlı olduğunu anlatırken, "Daha önce böyle bir şeye şahit olmamıştım. Bu anı kendimde yaşadığım için çok mutluyum" diye konuştu.