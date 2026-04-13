Antalya'da yürekleri ağza getiren olay! İnşaat demirleri otomobile ok gibi saplandı: Görenler şaşkına döndü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabah saatlerinde faciadan dönüldü. Seyir halindeki bir kamyonun fren yapmasıyla çekici üzerindeki dev inşaat demirleri, bir otomobilin ön camından içeri ok gibi saplandı. Yürekleri ağza getiren anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çekici üzerindeki inşaat demirlerinin otomobilin ön camından içeri girmesi sonucu meydana gelen kazada şans eseri otomobilde bulunan 2 kişi hafif yaralandı.
Yürekleri ağza getiren olay, Demokrasi Bulvarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üzerinde inşaat demiri bulunan Erkan Y.'nin kullandığı kamyon, Mithatpaşa kavşağına geldiğinde fren yaptığı sırada üzerindeki inşaat demirleri, o sırada Kader S. D.'nin kullandığı otomobilin ön camından içeri girdi.
Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan ve görenleri hayrete düşüren kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Buse A'nın ayağına demir değmesi sonucu hafif yaralanırken, otomobil sürücüsü Kader S. D. tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.
Kazanın ardından olay yerinde toplanan kalabalığın büyük bölümünün cep telefonlarına sarılıp görüntü çekme yarışına girdikleri gözlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.