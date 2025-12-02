Antalya'da yılbaşı hazırlıkları başladı! Yılbaşı hazırlıkları başladı: Yapay çam ağacı ve süsleme maliyeti 20 bin lirayı buluyor!

4

Hediyelik eşya satışı yapılan mağazanın sorumlusu Behice Öztürk, geçen yıla göre yapay çam ağacıyla süsleme malzemelerinin fiyatının yaklaşık yüzde 40 arttığına değindi. Öztürk, "Evde hazırlanacak yapay yılbaşı ağacının maliyeti, süslemeleri de eklendiğinde 2 bin 200 lira ile 20 bin lira arasında değişiyor. Süsleme için Noel Baba maketleri, renkli toplar, çok sıra ışık, yıldızlar, renkli küreler, çam dalları, çelenkler en çok tercih edilen malzemeler. İsteğe göre yılbaşı süslemesinin maliyeti daha da artabilir" dedi.