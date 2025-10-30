Antalya'da Kenan Evren için yaptırılan 'gizli köşk' konumuyla göz kamaştırıyor! Yıllardan beri kafe olarak kullanılıyor

3

Bazı rivayetlere göre Evren'in bu köşke hiç gelmediği, bazılarına göre de bir kez geldiği, hatta bir defasında yanında dönemin ünlü bir sanatçısının bulunduğu ifade ediliyor. 1990'lı yıllardan sonra kaderine terk edilen ve 2011 yılına kadar hiç kullanılmayan, atıl kaldığı için viraneye dönen 'Kenan Evren Köşkü', DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün girişimi ve kiralayan işletme tarafından restore edildi. Köşk, 2011'de kafeterya olarak yerli ve yabancı turistlere hizmet vermeye başladı.