Annesinin yanına döndü, devlet 12 dönüm hibe verdi! Üretimin ilk yılında 1 milyon TL kazandı ihracata başlıyor
Devletten 12 dönüm hibe alan kadın girişimci Fatma Memnune Arslan, üretimiyle tarım turizminin önünü açmaya kararlı. 29 yaşındaki Memnune Arslan, annesiyle birlikte yaşıyor. Organik tarım bölümü mezunu olduktan sonra memleketine döndü. İlçede boş arazi vardı. Bunu değerlendirmek istedi. Devlet de 12 dönüm arsa hibe etti.
29 yaşındaki Memnune Arslan, annesiyle birlikte yaşıyor. Organik tarım bölümü mezunu olduktan sonra memleketine döndü. İlçede boş arazi vardı. Bunu değerlendirmek istedi. Devlet de 12 dönüm arsa hibe etti.
İki yıla kadar ödemesiz 7 yıl vadeyle yaklaşık bir milyon liralık sübvansiyonlu sera yatırım kredisi aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yatırım teşvik belgesi de alan Arslan, büyük bir disiplin içinde işini yürütüyor.
Her sabah erken saatlerde kalkıp, gün ağarıncaya kadar serada çalışan Arslan, emeğinin karşılığını ilk yılında almayı başardı.
Muz hasadına başlayan Arslan, kredi ödemelerini en kısa sürede yaparak yeni yatırımlarını hayata geçirmek istiyor.
Arslan, AA muhabirine, her iş de olduğu gibi muz üretiminin de kendine göre zorlukları olduğunu söyledi.
Çiftçi bir aileden gelmesini en büyük avantajı olarak gördüğünü aktaran Arslan, serayı kurarken çok şey öğrendiğini dile getirdi.
Arslan, muzdan bir yıl sonra verim alacağını bilmenin işini kolaylaştırdığını belirterek, şöyle konuştu:
"Toprakla uğraşmayı ve üretmeyi seviyor olmam bu işe yönelmemde büyük etken oldu. Maddi destek için de devletin üreticiye sağladığı tüm imkanlardan faydalandım. Serayı kurarken kredi başvurusunda bulundum. Devletimizin girişimcilere destekleri vardı. Ben de bu desteklerden faydalandım. Sonunda da işimi kurdum. Bu muz serası benim için bir başlangıç oldu. Alanya tropikal meyvelerin üretimine uygun iklime sahip. Bu yönde de girişimim olacak. Papaya, mango gibi tropikal meyvelerden de bir bahçe kurmak istiyorum. Tarım turizmi yapmak istiyorum."
Anne Rabia Hacıhamdioğlu ise kızının eğitimine önem verdiğini, okuması için kendisinin de desteklediğini söyledi.
Kızının üniversite eğitimini sevdiği ziraat alanında yaptığını anlatan Hacıhamdioğlu, "Ben de mesleği gereği bu işi tavsiye ettim. Sıfırdan bunu yaptı. Herkesin çocuklarına imkan vermesi gerektiğini düşünüyorum. Sadece benim kızımla olmaz. Devlet ve millet olarak bunu yapmalıyız" ifadelerini kullandı.