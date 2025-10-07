Ankara’da su çilesi sürüyor: Bazı mahallelerde 9 gündür su yok!

4

Kesintilerin etkilediği Mamak'ta ise vatandaşlar, ihtiyaçlarını Tepecik'te bulunan kaynak suyu çeşmesinden gidermeye çalışıyor.



Sularının 1 haftadır kesik olduğunu söyleyen Umut Hasan Andariman, "Bir haftayı geçmiş de olabilir. Baya bir su sıkıntısı çekiyoruz. Olduğu zaman marketlerden alıyoruz, şu an marketlerde de su yok. Çoğu yer sulara zam yapmış. Olmadığı zaman da böyle çeşmelere geliyoruz. İçilen çeşmeler var, içilmeyenler var. Hepsinin yerini ayrı ayrı ezberledik." diye konuştu.