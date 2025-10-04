Ankara'da dağlarda yetişiyor, köylü bununla geçimini sağlıyor! Faydaları saymakla bitmez

4

Alıç meyvesi köyümüzüm Akyazı mevkii dediğimiz yerinde çok olur. Buranın alıç meyvesinin tadı da güzel olur verimi de güzel olur. Hiçbir yerin alıçına benzemez. Bu meyve her dağda olur ama buranın alıç meyvesi daha farklı olur, muhteşem bir tadı var. Her yıl 9'uncu ayın 20'si ile 10'uncu ayın 20'si arasında alıç sezonu bitiyor. Alıçı kimi şifa niyetine topluyor kimi de toplayıp çarşıda satıp, kazanç sağlıyor.