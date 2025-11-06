Amerika, 11 yaşındaki Hataylı dahi çocuğun peşinde! Eline telefon ve tablet değil kitap verildi

6

Oğlunun projesinde en büyük destekçisi olan anne Nurhan Keçik, "Bu süreçte benden destek istemesi çok gurur vericiydi. Kopernikus Bilim Olimpiyatı’nda dördüncü oldu ve Amerika’daki bir üniversiteden davet aldı. Onu oraya götürmeyi çok istiyorum. İnşallah kısmet olur." dedi.