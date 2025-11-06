GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAmerika, 11 yaşındaki Hataylı dahi çocuğun peşinde! Eline telefon ve tablet değil kitap verildi
HaberlerGündem Haberleri Amerika, 11 yaşındaki Hataylı dahi çocuğun peşinde! Eline telefon ve tablet değil kitap verildi

Amerika, 11 yaşındaki Hataylı dahi çocuğun peşinde! Eline telefon ve tablet değil kitap verildi

06.11.2025 - 12:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak : İHA

Hatay’da yaşayan 11 yaşındaki Ümit Keçik, katıldığı uluslararası yarışmalarda elde ettiği başarılarla Amerika'nın dikkatini çekti. Bağımlılık yaratan teknolojik aletlerden uzak bir şekilde yetiştirilen Ümit, Amerika'dan davet aldı. İşte Ümit'i başarıya götüren hikayesi...

1Amerika, 11 yaşındaki Hataylı dahi çocuğun peşinde! Eline telefon ve tablet değil kitap verildi

İskenderun ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Ümit Keçik, ileri seviyedeki zekası ve problem çözmedeki başarılarıyla dikkat çekiyor. Anne ve babası tarafından teknolojik aletlerden uzak tutularak büyütülen ve her gün bir kitap okuyarak yaşamını sürdüren Keçik, Türkiye’de düzenlenen bilgi yarışmasında 1'inci olduktan sonra Tayland’da düzenlenen SIMSO (Singapore International Mathematical and Science Olympiad) yarışmasında dünya üçüncüsü olma başarısını elde etmişti.

2Amerika, 11 yaşındaki Hataylı dahi çocuğun peşinde! Eline telefon ve tablet değil kitap verildi

Zekası ve azmiyle takdir toplayan küçük dahi Keçik; güneş enerjisiyle çalışan roket, tarım ve hayvancılık sistemleri, yapay yerçekimi ve altın dedektörüyle Mars’ta kolonileşmeyi hedefleyen proje tasarladı.

3Amerika, 11 yaşındaki Hataylı dahi çocuğun peşinde! Eline telefon ve tablet değil kitap verildi

Geliştirdiği projeyle Mars’ta yaşanabilir alanlar oluşturmayı amaçlayan Ümit Keçik, "Projemde Mars’ta kolonileşme için yapay yerçekimi alanları, gıda ve içecek üretim sistemleri bulunuyor.

4Amerika, 11 yaşındaki Hataylı dahi çocuğun peşinde! Eline telefon ve tablet değil kitap verildi

Roket, Dünya’nın yerçekiminden çıktıktan sonra itici kuvvetlerle yoluna devam edecek. Mars’ta bozulan ekipmanları tamir etmek için altın dedektörü kullanacağım. Ayrıca Mors alfabesiyle çalışan bir iletişim sistemi kurarak Dünya ile güneş enerjisi üzerinden bağlantı sağlamayı planlıyorum. İlk hedefim Mars’ı daha yaşanabilir hale getirmek için bir prototip roket üretmek" dedi.

5Amerika, 11 yaşındaki Hataylı dahi çocuğun peşinde! Eline telefon ve tablet değil kitap verildi

Mars’ta kolonileşmeyi hedefleyen projesini NASA’ya sunmayı planladığını belirten Keçik, Amerikan Rice Üniversitesi’nden davet aldığını anlatarak, "Bu davetten sonra NASA’ya projemi birinci elden sunmayı planlıyorum. Kabul edilme ihtimali düşük olsa da inancım tam. Çünkü tarım, hayvancılık ve enerji sistemlerini bir araya getiren bir proje geliştirdim" ifadelerini kullandı.

6Amerika, 11 yaşındaki Hataylı dahi çocuğun peşinde! Eline telefon ve tablet değil kitap verildi

Oğlunun projesinde en büyük destekçisi olan anne Nurhan Keçik, "Bu süreçte benden destek istemesi çok gurur vericiydi. Kopernikus Bilim Olimpiyatı’nda dördüncü oldu ve Amerika’daki bir üniversiteden davet aldı. Onu oraya götürmeyi çok istiyorum. İnşallah kısmet olur." dedi.